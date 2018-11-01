Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? 01 Kasım 2018, Perşembe

Cemal Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamaoyuna duyuruldu. Peki ceset parçalandıktan sonra ne oldu? Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abullah Şimşek detayları yorumladı.