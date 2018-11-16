Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı

Ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim salı günü öldürüldüğü ortaya çıkan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın halen cesedine ulaşılamadı. Suudi gazeteci için bugün İstanbul Fatih Camii'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak. Öte yandan Kaşıkçı'nın oğlu sosyal medya hesabı üzerinden babası (Cemal Kaşıkçı) için Mekke ve Medine'de de gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.
Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı16 Kasım 2018, Cuma
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