Canlı yayında Münbiç’ten gelen PKK’lı teröristler Afrin’e vardı

21 / 6 16 / 4 16 / 0 3 / -13 15 / 0 15 / 4 14 / 2 23 / 12 3 / -10 15 / 5 19 / 8 18 / 0 18 / 0 15 / -1 7 / -3 16 / 1 12 / -2 5 / -5 13 / 1 17 / 1 19 / 4 14 / 4 13 / 1 13 / -1 18 / 6 16 / -1 18 / 4 11 / 1 13 / -3 12 / -1 5 / -8 14 / 2 16 / 3 12 / 8 12 / 0 10 / -2 18 / 7 13 / -1 15 / 0 15 / 5 17 / 9 18 / 7 18 / 2 16 / 1 5 / -9 13 / -1 13 / -1 14 / 2 13 / 2 15 / 1 17 / 7 17 / 5 16 / 3 15 / 1 13 / -1 17 / 6 14 / 7 19 / 10 14 / 5 11 / -1 13 / 1 16 / 1 12 / 8 22 / 4 12 / 7 19 / 4 13 / 8 15 / 5 11 / 6 11 / -2 18 / 7 14 / 4 11 / 3 13 / 2 12 / 7 13 / -1 15 / 2 6 / -3 17 / 5 12 / -1 14 / 4 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Münbiç’te bulunan PKK terör örgütü militanları ABD kontrolü ve desteği ile dün gece Afrin’e geçti. Böyle bir durum olduğunda SDG’ye desteği keseriz açıklaması yapan ABD, bir kez daha kamuoyu önünde yalan söyleyerek terör örgütüne desteğini sürdürdü.
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Gelecekleri varsa gömülecekleri yerde var.
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