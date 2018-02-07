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Canlı yayında Münbiç’ten gelen PKK’lı teröristler Afrin’e vardı

06 Şubat 2018, Salı
Münbiç’te bulunan PKK terör örgütü militanları ABD kontrolü ve desteği ile dün gece Afrin’e geçti. Böyle bir durum olduğunda SDG’ye desteği keseriz açıklaması yapan ABD, bir kez daha kamuoyu önünde yalan söyleyerek terör örgütüne desteğini sürdürdü.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Erdoğan Erdoğan

Gelecekleri varsa gömülecekleri yerde var.

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cevapla 06.02.2018 15:22
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