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Caniden kan donduran sözler: Cinayeti zevkten işledim

17 Kasım 2018, Cumartesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahla yaraladıkları şahsın oğlunu da öldüren 2 şüpheliden birinin, sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarına, "Cinayeti zevkten işledim" dedi.


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