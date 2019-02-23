Temeli 2013'te atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi. Cami 7 Mart'ta ibadete açılıyor. Regaib kandilinde ibadete açılacak camide kütüphane, konferans salonu gibi sosyal alanlar ise resmi açılış töreninin ardından halkın kullanımına açılacak.
Çamlıca Camisi'nde ilk ezan Regaip Kandili'nde okunacak23.02.2019 15:34
- Çamlıca Camisi'nde ilk ezan Regaip Kandili'nde okunacak
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