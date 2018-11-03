Haberler Web TV Çamlıca Camii'nde sona gelindi

Çamlıca Camii'nde sona gelindi

03 Kasım 2018, Cumartesi

Çamlıca camii'nde artık sona gelindi. Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü camiide büyük bir bölümü el işçiliği olan süslemeler tamamlandı. Cami'nin ışıklandırılmasında, çevre düzenine pek çok işçilik bitti. Bugün de deseni özel olarak tasarlanan halılar döşeniyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları