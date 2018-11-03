Çamlıca Camii'nde sona gelindi 03 Kasım 2018, Cumartesi

Çamlıca camii'nde artık sona gelindi. Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü camiide büyük bir bölümü el işçiliği olan süslemeler tamamlandı. Cami'nin ışıklandırılmasında, çevre düzenine pek çok işçilik bitti. Bugün de deseni özel olarak tasarlanan halılar döşeniyor.