Bunları televizyonda görmediniz! Milli futbolcular soyunma odasında misket oynadı

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda berabere kaldı ve Avrupa biletini kaptı. Hesapsız, kitapsız EURO 2020'ye giden Milli Takımımız, coşkuyu soyunma odasına taşıdı. İşte o görüntüler.
A Milli Takımımız, İzlanda beraberliği ile EURO 2020 finallerine katılmayı garantiledi. Maç sonrası sahada ve soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.
Önce taraftarlara üçlü çektiren milli futbolcular, ardından bu büyük zaferi soyunma odasında misket oynayarak kutlamaya devam etti. Cengiz, Cenk, Hakan, Ömer ve Çağlar'ın misket oynadığı görüntüler sosyal medyaya düştü.
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