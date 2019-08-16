Bodrum ve Çeşme'de tepki çeken uygulama! Takipçi sayısına göre plaja alıyorlar (Video) 16.08.2019 13:00

Bodrum ve Çeşme gibi tatil bölgelerinde bazı ünlü plajlar sadece Instagram uygulaması üzerinden rezervasyon alıyor ve müşterilerini Instagram profillerine göre belirliyor. Plaj işletmesi rezervasyon yapabilmeniz için takipçi ve beğeni sayınıza bakıyor. Paylaştığınız fotoğraflar belirli sayıda (3 bin) beğeni alıyorsa olumlu dönüş yapıyorlar ve gidebiliyorsunuz aksi takdirde olumsuz geri dönüş yapıyor. Plaja girmek için takipçi ve fotoğraflarınızın aldığı beğeni sayısı tek başına yeterli değil ödeyeceğiniz yüksek giriş ücreti dışında tarzınızda önemli. İşte haberin ayrıntıları...