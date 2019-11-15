Bir skandal görüntü daha! Beylikdüzü'nde ilkokul öğrencilerini Atatürk posterine secde ettirdiler! 15.11.2019 10:04

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. Ölüm yıldönümünde ilkokul öğrencilerine Atatürk fotoğrafına secde ettirme skandalının bir benzeri de Beylikdüzü’nde yaşandı. Beylikdüzü Fatma Şensoy İlkokulu'nda velilerce kaydedilen görüntülerde öğrenciler Atatürk fotoğrafının önünde secde ettiriliyor.

10 Kasım'da Atatürk'ü anma programı kapsamında ilkokul öğrencilerin Atatürk fotoğrafına secde ettirildiği skandal görüntülerin bir benzerinin Beylikdüzü'nde yaşandığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinde kaydedilen skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Ümraniye, Gaziantep ve Bursa'nın ardından Beylikdüzü'nde bir okulda düzenlenen anma töreninde öğrencilerin Atatürk fotoğrafı önünde secde ettiği ortaya çıktı.



Beylikdüzü'nde bulunan Fatma Şensoy İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında kürsüye çıkan çocuklar şiirler okudu. Etkinlikte bir çocuk elinde Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafı tutarken, diğer çocuklarda Atatürk ilkelerinin yazılı olduğu bez şeritleri tutarak fotoğraf önünde secde etti. Görüntüler bir veli tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



Türkiye'nin birçok yerinde görülen benzer görüntülerin aynı koreografi ürünü olması dikkat çekti. Öğrencilerin secde ettiği görüntüler Milli Eğitim Bakanlığı'nı da harekete geçirirken, skandal koreografinin kim tarafından hazırlandığını merak ediliyor.