Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 13.11.2019 11:46
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 12:02

Atatürk'ü anma töreninde büyük skandal! Öğrencileri Atatürk posterine secde ettirdiler

10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Töreni sırasında kayda geçiren bir görüntü kamuoyunda büyük tepki çekti. Bir okulda yaşanan skandal görüntülerde birkaç öğrenci posteri önünde secde ettirildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

10 Kasım gösterilerinde kayda geçen görüntülerde çocukların posteri önünde secde ettirilmesine her kesimden tepki geldi. Skandal görüntülere inceleme başlatıldı.

ÇOCUKLARA ATATÜRK'E SECDE ETTİRİLDİ
Bir okulun 10 Kasım gösterilerinde çekilen görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Rezalet görüntülerde küçücük çocuklar Mustafa Kemal'in posteri önünde secde ettiriliyor.

HER KESİMDEN TEPKİ
Skandal görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tüm kesimlerden büyük tepki çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI
Milli Eğitim Bakanlığı 10 Kasım'da çocuklara yaptırılan bu uygulamayla ilgili inceleme başlattı.



TEK ÖRNEK DEĞİL
İlkokul öğrencilerinin Atatürk fotoğrafının önünde secde ettiği görüntülerin tartışılmasının ardından başka okullarda da benzer etkinliklerin olduğu ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
BEK&#199;İ RECEP. BEKÇİ RECEP.

secde ancak ALLAH a yapılır ,peygambere bile secde edilmez .bazı dinsiz lerin çocuklara böyle bir şeyi yaptırması ,affedilemez ,görevinden men edilmeli acilen.

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 13.11.2019 12:08
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAtatürk'ü anma töreninde büyük skandal! Öğrencileri Atatürk posterine secde ettirdiler
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri