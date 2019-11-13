Atatürk posteri önünde secde videosu gündeme oturdu. Atatürk posteri önünde secde videosu sosyal medyada gündem oldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. yılı ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma törenlerindeki görüntülerde öğrencilerin Atatürk posteri önünde secde ettirildiği görülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 10 Kasım'da çocuklara yaptırılan bu uygulamayla ilgili inceleme başlattı. İlkokul öğrencilerinin Atatürk fotoğrafının önünde secde ettiği görüntülerin tartışılmasının ardından başka okullarda da benzer etkinliklerin olduğu ortaya çıktı..



ÇOCUKLARA ATATÜRK'E SECDE ETTİRİLDİ

Bir okulun 10 Kasım gösterilerinde çekilen görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Rezalet görüntülerde küçücük çocuklar Mustafa Kemal'in posteri önünde secde ettiriliyor.

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