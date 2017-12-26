Bir Musa er ya da geç çıkar 25 Aralık 2017, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üretimi basit ilaçlara ulaşamadıkları için 10 binlerce çocuk hayatını kaybediyor. Ziyaret ettiğimiz bir çok ülkede bu gerçeğe kendimiz de şahit oluyoruz. Bu iç karatıcı tablo karşısında biz biliyoruz ki, mazlumların ahı asla yerde kalmaz. Er ya da geç her Firavun'un karşısına zulmü yerle yeksan edecek bir Musa çıkar bunu biliyoruz. Burada mesele bizlerin basiretle hareket etmesidir."