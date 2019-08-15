Bir haftadır aranıyordu! 15 yaşındaki kızın ormandaki korkunç ölümü 15.08.2019 17:26

Malezya'ya ailesi ile birlikte tatile giden ve bir haftadır aranan 15 yaşındaki İngiliz Nora Quoirin'in ormanda cesedi bulundu. Genç kızın yakınları ise sinir krizine girdi.

15 yaşındaki İngiliz Nora Quoirin, ailesi ile birlikte uzun zamandır hayalini kurdukları tatile çıktı. Yaklaşık 20 yıldır Londra'da yaşayan İrlandalı-Fransız bir çiftin kızı olan Nora, Malezya'ya uçtu. Cumartesi günü Başkent Kuala Lumpur'un 60 kilometre güneyinde, Seremban yakınlarındaki bir doğa rezervindeki tesise geldi. Tesis, Malezya'daki Titiwangsa Dağları'nın eteklerinde ve Berembun Ormanı'nın yanında yer alıyordu. Nora'nın ailesi 4 Ağustos Pazar günü uyandıklarında kızlarının odasında olmadığını fark etti. Genç kızın odasındaki pencere açık bırakılmıştı. Kayıp haberi Malezya polisine ulaşır ulaşmaz, tesisin çevresi polis köpekleri eşliğinde aranmaya başladı. Aralarında askerlerin de bulunduğu yüzlerce kişilik arama grubu, tesisin yakınındaki köylerde ve ormanda Nora'yı bulmaya çalıştı. Neredeyse tüm ülkeyi alarma geçiren aramalarda helikopterler de kullanıldı. Bölgeye çıkan tüm yollar polis tarafından kapatıldı, geçen araçlar tek tek durduruldu. Dusun isimli tesisin çalışanları da Nora'nın bulunması için polisle birlikte aramalara katıldı. Bölgenin yerlisi olan Orang Asli kabilesinin liderliğindeki başka bir grup, ormanın derinliklerinde ve yakınlardaki milli parkı tarıyordu. Kayıp haberinin duyulmasıyla birlikte uluslararası medya bölgeye akın etti.

Aramalar sürerken Nora'nın ebeveynleri Meabh ve Sebastien dün medyanın karşısına çıktı. Aile, kızlarının bulunmasına yardım edene 50 bin Malezya ringiti (10 bin Sterlin) verileceğini duyurdu.Ancak arama çalışmalarından kara haber hafta başında geldi. Ekipler, Nora Quoirin'in çıplak cesedini orman içinde buldular. BBC muhabiri Howard Johnson, cesedin Dusan'a yalnızca iki kilometre uzaklıkta bulunduğunu bildiriyor. Kurbanın cesedi helikopterle ormanlık alandan Seremban'a taşındı. Ceset daha sonra otopsi için hastaneye götürüldü.

Melazyalı yetkililer, otopsi sonucunu Perşembe günü açıkladı. Buna göre, Nora ormanda bir hafta geçirdi ve cesette herhangi bir saldırı izine rastlanmadı. Tecavüz veya kaçırma bulgularının olmadığını belirten yetkililer, genç kızın bağırsaklarında hasar tespit edildiğini söylüyor. Malezyalı yetkililere göre, Nora'nın ölüm nedeni açlık ve stres. Genç kızın bacağında bazı çizikler olsa da bunun ölüme yol açmadığı sonucuna varıldı. Fransız yetkililer, annesi Fransız olan genç kızın kaçırıldığına yönelik cezai soruşturma başlatmıştı. 15 yaşındaki Nora, bazı zihinsel rahatsızlıkları sebebiyle özel bakıma ihtiyaç duyuyordu. Aile, bu nedenle Nora'nın asla tek başına dolaşmaya çıkmayacağını söylüyordu.

Genç kızın ailesi, Nora'nın kaçırıldığını düşünüyordu. Aile, Twitter'da '#findingnora' isimli bir etiket başlatmıştı. Nora'nın teyzesi, İrlanda ve Fransa'daki akrabalarının genç kızın kayboluşundan dolayı perişan halde olduklarını söylemişti: "Nora'nın öğrenme ve gelişme engeli var, özel bakıma ihtiyaç duyuyor. Bu durum onu özellikle savunmasız hale getiriyor. Güvenliğinden çok endişeliyiz. Yardım istemeyi bilmiyor. Bu yüzden gönüllü olarak ailesini asla bırakmaz. Ortada bir suç olduğunu düşünüyoruz."