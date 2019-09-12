Beylikdüzü'nde feci kaza! O anlar kamerada

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yön tabelasına çarpma anı saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü'nde feci kaza! O anlar kamerada12.09.2019 20:05
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