Berat Albayrak büyük kampanyaya start verdi 12 Nisan 2018, Perşembe

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bir Enerji Bir Nefes Enerji Sektöründen 5 Milyon Ağaç Kampanyası" toplantısına katıldı. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Albayrak çevre ve hava kirliliğine ilişkin dünyadan çarpıcı örnekler vererek Türkiye'nin dünyada çevre duyarlılığı konusunda titiz davrandığını belirtti. Ayrıca Albayrak, '5 Milyon Ağaç Kampanyası'na start verdi.