"Bazı 'cinslerin' diğer cinslerden öğreneceği çok şey var!"
25 Kasım 2017, Cumartesi
25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla KADEM'in "bazı 'cinslerin' diğer cinslerden öğreneceği çok şey var!" sloganıyla, hayvanlar aleminden görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
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