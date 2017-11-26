Yol Durumu

"Bazı 'cinslerin' diğer cinslerden öğreneceği çok şey var!"

25 Kasım 2017, Cumartesi
25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla KADEM'in "bazı 'cinslerin' diğer cinslerden öğreneceği çok şey var!" sloganıyla, hayvanlar aleminden görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları