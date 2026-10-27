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Isparta-Antalya yolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Isparta-Antalya yolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Isparta-Antalya kara yolunun Kazak Tüneli yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken trafik akışında aksamalar yaşandı.

Isparta-Antalya kara yolunda Kazak Tüneli çıkışında bir yolcu otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin yedek şoför olduğu bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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