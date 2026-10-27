Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 12:26 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 12:56

Isparta-Antalya kara yolunda Kazak Tüneli çıkışında bir yolcu otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin yedek şoför olduğu bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.