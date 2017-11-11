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Batman’da Atatürk için Kürtçe ağıt

10 Kasım 2017, Cuma
Batman'da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79’uncu yıl dönümü töreninde lise öğrencisi Leyla Gök, Atatürk için Kürtçe ağıt yaktı. Öğrenci, salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı.
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