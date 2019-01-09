Başkan Erdoğan'ın vefat eden dayısı Ali Mutlu toprağa verildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu (85), Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verildi.
Başkan Erdoğan'ın vefat eden dayısı Ali Mutlu toprağa verildi09 Ocak 2019, Çarşamba
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