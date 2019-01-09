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Başkan Erdoğan'ın vefat eden dayısı Ali Mutlu toprağa verildi

09 Ocak 2019, Çarşamba

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu (85), Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verildi.


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