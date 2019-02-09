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Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Ufuk gemisi denize indirildi

09.02.2019 13:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ufuk gemisi denize indirildi. Ufuk gemisi özellikleriyle dikkat çekiyor.


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