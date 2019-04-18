Başkan Erdoğan'dan kıdem tazminatı mesajı: Kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz 18.04.2019 10:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaklaşık iki saat süren ekonomi zirvesinde, fiyat istikrarının sağlanmasının önemini vurgulayarak, “Vatandaşın şikâyetlerini alıyoruz. Talimatı verdim, pahalı satışı önleyeceğiz” dedi. Başkan Erdoğan, kıdem tazminatı konusunda da “Kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Bu konunun üç ayağı var, mutabakat esastır, tüm boyutlarıyla istişare ederek karar vereceğiz” açıklaması yaptı.