Haberler Web TV Başkan Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı

Başkan Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i resmi törenle karşıladı

03.09.2019 21:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çekya Başbakanı Andrej Babis'i karşıladı. Karşılama töreni sonrası Türkiye ile Çekya arasında heyetler arası görüşmeye geçildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları