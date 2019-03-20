Başkan Erdoğan AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binasına gelişinde çiçeklerle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti20.03.2019 16:48
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