Haberler Web TV Başkan Erdoğan AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Başkan Erdoğan AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

20.03.2019 16:48

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binasına gelişinde çiçeklerle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları