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Barış Pınarı Harekatı'nda kritik bölge olan Tel Abyad'a girildi! İşte ilk görüntüler... | Video

13.10.2019 14:39

Türkiye’nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, tüm kararlılıkla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Resulayn bölgesini terörden arındıran Türk askeri, harekatın 5.gününde Tel Abyad bölgesine giriş yaptı. Bölgenin batısının kontrol altına alındığı Tel Abyad’dan görüntüler gelmeye başladı. İşte Türk askerinin girişi sonrasında Tel Abyad’dan ilk görüntüler…


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