Bakırköy Belediye Başkanı ölen işçinin yakınlarını tehdit etti!
11 Aralık 2017, Pazartesi
Bakırköy Belediyesi tarafından yapılan yıkım çalışmalarında çalışan bir işçinin hayatını kaybetmesi sonrasında tedbir alınmadan çalışma yapıldığını iddia ederek, belediye başkanına tepki gösteren vatandaşa önce zabıtalar dayak attı, ardından Başkan Bülent Kerimoğlu tehdit etti.
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gel buraya gününü göstereyim.nasıl ama.şimdi bunlar adalet diyerek yürüyenler.kuzum sizin adalet anlayışınız bu olsa gerek.kusura bakmayın ama sizmi ülke yöneteceksiniz.şimdi anladınızmı bu millet niye size oy vermiyor.
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