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Bakanlık Küçükçekmece'deki cinsel istismar davasına müdahil olacak

25.04.2019 15:36

Aile Bakanı Selçuk, Küçükçekmece'deki cinsel istismar olayıyla ilgili, "Uzman klinik psikoloğumuz 24 saat çocuğumuzun ve ailemizin yanında kalacak" dedi.


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