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Bakan Albayrak'tan flaş KKTC açıklaması

13 Şubat 2018, Salı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak; Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak; KKTC'nin haklarının sonuna kadar korunacağının altını çizerek GKRY'yi ve Yunanistan'ı uyardı.
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