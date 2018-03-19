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Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım

18 Mart 2018, Pazar

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Çanakkale zaferinin yıl dönümünde Twitter'dan bir video paylaştı. Kısa sürede paylaşım rekorları kıran videoya ufak da bir not düşen Bakan Albayrak, "Milletimizin duaları Mehmetçik ile cephede..." dedi.

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