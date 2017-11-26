Bakan Albayrak: 80 milyonu birleştirecek bizden başka kadro yok
25 Kasım 2017, Cumartesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bütün 80 milyonu kucaklayacak ve bu ülkenin bekasını tehdit eden tüm bu sorunları ve tuzakları ifşa edecek bir dille 80 milyonu birleştirecek bir siyaset yapmak zorundayız. Çünkü bunu bizden başka gören, anlayan ve bu siyasetin hayati siyaset olduğunun farkında olan maalesef kimse yok, başka kadro yok." dedi.
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