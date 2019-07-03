BAĞ-KUR ve SSK emeklisi zammı açıklandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli ve memurların yeni maaşları (Video) 03.07.2019 13:53

6 aylık enflasyon oranı açıklandı! Enflasyon Haziran'da aylık yüzde 0.03 artarken, yıllık bazda 15.72'ye geriledi. En düşük maaşlar da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyona göre yüzde 5,01 oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise zam ve enflasyon farkı alacak. Buna göre toplu sözleşme zamları yüzde 5 ve enflasyon farkları yüzde 1 olacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 6 oldu.Emekli ve memur vatandaşlar büyük bir merakla enflasyon oranının açıklanmasını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alacakken memurlar ve memur emeklileri yüzde 5 zamma ilaveten enflasyon farkı da alacak.

6 aylık enflasyon açıklandı! En düşük emekli ve memur maaşları belli oldu

TABAN AYLIKLAR

Emekli Mevcut Zamlı

Bağ-Kur esnaf 1.595,30 TL, 1675,065 TL

Bağ-Kur tarım 1.189,59 TL, 1.249,06 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan) 1.818,18 TL, 1.909,089 TL

SSK (2000 sonrası emekli olan) 1.125,48 TL, 1.181,75 TL

Memur 2.379,59 TL, 2.523,37 TL

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

6 aylık enflasyon açıklandı! En düşük emekli ve memur maaşları belli oldu

İŞTE YENİ MAAŞLAR VE HESAPLAMA YÖNTEMİ

SSK ve Bağkurlulara yüzde 5, memur ve memur emeklilerine yüzde 6 oranında zam verilecek.

Hesaplama için şu formülü kullanabilirsiniz:

Mevcut maaşınız X (SSK ve Bağkur için 5, memur ve memur emeklisi için 6) / 100

Hangi emekli kaç lira alacak (Ek ödemesiz)

Maaş SSK BAĞKUR (5,01) EMEKLİ SANDIĞI (6)

1.000 1.050 1.060

1.100 1.155 1.166

1.200 1.260 1.272

1.300 1.365 1.378

1.400 1.470 1.484

1.500 1.575 1.590

1.600 1.680 1.696

1.700 1.785 1.802

1.800 1.890 1.908

1.900 1.995 2.014

2.000 2.100 2.120

2.100 2.205 2.226

2.200 2.310 2.332

2.300 2.415 2.438

2.400 2.520 2.544

2500 2.625 2.650

2.600 2.730 2.756

2.700 2.835 2.862

2.800 2.940 2.968

2.900 3.045 3.074

3.000 3.150 3.180