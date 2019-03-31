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Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk

31.03.2019 13:55

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yolcu yoğunluğu yaşandı. Hava yolu şirketlerinin yaz tarifesine geçmesi dolayısıyla uçuşların arttığı havalimanında, yolcu hareketliliği yaşanıyor.


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