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Altın fiyatlarında son durum! 26 Nisan Cuma 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

26.04.2019 09:48

Altın fiyatları şu dakikalarda ne kadar? Yatırım araçları olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altın, düğün sezonunun başlamasıyla sıklıkla araştırılıyor. Altın fiyatları son günlerde yatay seyrediyor. Dün kapanışta altının gramı günü yüzde 1,95 artışla 245,40 liradan tamamladı. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu?


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