Almanya'da PKK yandaşları LGBT yürüyüşü adı altında Stuttgart sokaklarında gösteri yaptı. 31 Mart 2018, Cumartesi

PKK kendisine her fırsatta kol kanat geren Almanya’da yine eylem yaptı. Yürüyüş yapması sözde yasak olan terör örgütü, bu sefer de LGBT yürüyüşü adı altında Stuttgart sokaklarında gösteri yaptı.