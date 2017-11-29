AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'Hodri meydan' çağrısı
29 Kasım 2017, Çarşamba
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddialarına ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Milletin yüzde 25’nin oyunu alan bir partinin genel başkanı maalesef Türkiye karşıtı güçlerle ortak zamanlı operasyon yapıyor. Düne kadar söylem birliği içerisindeydiler artık eylem birliği içerisindeler.” dedi. AK Parti Sözcüsü Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun nefret suçu işlediğini bölücülük yaptığını ifade etti. Ünal, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün ‘Kılıçdaroğlu’na yeni bir dava açılacak mı? sorusuna da canlı yayında yanıt verdi.
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