AK Parti Sözcüsü Ünal: ABD kararını tekrar gözden geçirecek
11 Ekim 2017, Çarşamba
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Ünal, ABD ile yaşanan vize restleşmesiyle ilgili, "Türkiye'nin hayal kırıklığı ABD'den daha büyük." dedi. Ünal, önümüzdeki süreçte ABD'nin kararını tekrar gözden geçireceğini, bunun ipuçlarının gelen açıklamalarda olduğunu belirtti. Ünal, "ABD'nin vize yasağı iki ülke için de sürdürülebilir değil." ifadelerini kullandı.
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