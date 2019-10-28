AK Parti MKYK toplantısına ilişkin Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 28.10.2019 19:05

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesini değerlendiren Çelik, Barış Pınarı Harekatı'nın DEAŞ ile mücadeleyi güçlendirdiğini ifade ederek, "DEAŞ terör örgütü dinimize insanlığa karşı en büyük suçu işleyen örgütlerdendir liderlerinin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktasıdır" dedi. Avrupa Birliği ülkelerinin mülteci politikalarını eleştiren Çelik, "AB, Türkiye'yi iki üç kuruş yardım yaptıkları bir mülteci kampı olarak görmemelidir. Bizim tavrımız insanidir" şeklinde konuştu. Çelik, merakla beklenen 3600 ek göstergeyle ilgili de açıklama yaptı. Çelik ''Memurlara 3600 ek göstergeye pozitif yaklaşıyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. '' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, toplantısının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

-Barış Pınarı Harekatı kapsamlı şekilde değerlendirildi.

-Cumhuriyetimiz güçlenerek yoluna devam etti

DİYARBAKIR'DA ANNELERİN EVLAT NÖBETİ

-Annelerin buluşması kıymetli şekilde devam ediyor

BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

En çok dinimize zarar veren örgüt DEAŞ. Terörle mücadelede dönüm noktasıdır.

-ABD uçakları Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden havalandı.

-DEAŞ'lıları serbest bırakan YPG'liler propaganda yapıyordu

-Barış Pınarı Harekatı DEAŞ ile mücadeleyi güçlendirdi.

-TSK gerekli koordinasyonu sağlamıştır.

-DEAŞ ile sahada göğüs göğüse mücadele eden tek ülke Türkiye

-DEAŞ unsurları TSK tarafından bulundukları bölgeden atıldı

-Koalisyon güçlerinin yapamadığını Türkiye tek başına yaptı

-Türkiye DEAŞ'a yönelik olarak binlerce operasyon gerçekleştirmiştir. İncirlik Hava üssü mücadelede önemli bir rol üstlenmiştir.

-YPG/PYD'nin varlığı DEAŞ'ı beslemektedir.

-Yaklaşık 70 bin 480 kişi Türkiye'nin yasaklı listesinde yer almaktadır. YPG/PYD'nin varlığı DEAŞ'a zemin hazırlamıştır.

-YPG/PYD başı sıkıştığında DEAŞ'lıları serbest bıraktı.

SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU

SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU

-Avrupa Birliği sınıfta kaldı.

-AB'nin pozitif katkı sağlaması gerekiyor.

-Sığınmacıları geri göndermeme ilkemize sadece insani sebeplerle bağlılığımızı sürdürüyoruz.

-Sürdürülebilir çözümler önemlidir.

-AB'nin ve Avrupa ülkelerinin duyarsızlığı devam ediyor.

-Türkiye kimsenin mülteci kampı değil

BARIŞ PINARI HAREKATI

-Etnik temizlik yapan terör örgütüdür.

-Türkiye kültüründe etnik temizlik yok, terörle mücadele var.

-TSK en deneyimli ordulardan biri, yalanları deşifre etti.

-Demografik yapıyı değiştirenler terör örgütüdür.

AVRUPA'DA TÜRKLERE YÖNELİK SALDIRILAR

-Şiddet eylemlerini kınıyoruz, tedbirler arttırılmalı

ABD'NİN TERÖRİSTLERE SİLAH YARDIMI

-Günlük bilgi alışverişi devam ediyor.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN TEPKİ ÇEKEN MEKTUBU

-Saygı sınırlarını aşan mesajlar kabul edilemez

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE

-Pozitif yaklaşıyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. Zamanlamasını ilgili bakan arkadaşımız açıklayacak

CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI

-Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım.

-AK Parti kendi çalışmasına henüz son noktayı koymadı.

-Bir kereliğine af vermek yaklaşımı doğru değil.