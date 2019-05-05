Afyon'da CHP'li seçmenden mülteciye işkence! Bunu yapan insan olamaz

CHP’li belediye başkanları mültecilere yönelik yardımı kesti ve ırkçı söylemlerde bulundu. CHP’li siyasilerin mültecileri ötekileştiren siyasetinin ardından Afyon’da CHP’li bir vatandaş da Türkiye’ye sığınan bir mülteciye işkence yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. ‘CHP ve Atatürk’ dedirterek bayılana kadar işkence yapıldığının görüldüğü görüntüler sonrası sosyal medya ayağa kalktı. İşkenceci cani kemer ve demir sopayla dövdüğü mülteciye “Atatürk, 6 ok, Kılıçdaroğlu” dedirtti. İşkenceci canilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.