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Afyon'da CHP'li seçmenden mülteciye işkence! Bunu yapan insan olamaz

05.05.2019 13:15

CHP’li belediye başkanları mültecilere yönelik yardımı kesti ve ırkçı söylemlerde bulundu. CHP’li siyasilerin mültecileri ötekileştiren siyasetinin ardından Afyon’da CHP’li bir vatandaş da Türkiye’ye sığınan bir mülteciye işkence yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. ‘CHP ve Atatürk’ dedirterek bayılana kadar işkence yapıldığının görüldüğü görüntüler sonrası sosyal medya ayağa kalktı. İşkenceci cani kemer ve demir sopayla dövdüğü mülteciye “Atatürk, 6 ok, Kılıçdaroğlu” dedirtti. İşkenceci canilerin gözaltına alındığı öğrenildi.


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