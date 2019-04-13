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  • Son Güncelleme: 13.04.2019 08:52

'li 'ın ırkçı uygulamasına 'ndan destek: Suriyeliler gitsin

'nin İstanbul adayı , CHP'li Bolu Belediye Başkanı 'ın leri hedef alan ırkçı uygulamasına tepki göstermek yerine destek verdi. Ekrem İmamoğlu, "Biz Suriyeli lerin vatanlarına geri dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Tanju Özcan'ın ırkçı uygulamasına Ekrem İmamoğlu'ndan destek: Suriyeliler gitsin

'nin İstanbul Adayı , "lerin vatanlarına geri dönmesini istiyoruz" dedi. konusuna ilişkin açıklama yapan İmamoğlu'nun Suriyeli yoksul mültecileri hedef alan CHP'li Bolu Belediye Başkanı 'ın ırkçı uygulamasına tepki göstermemesi dikkat çekti.

"SURİYELİLER GİTSİN"
Ekrem İmamoğlu Avcılar'da yaptığı konuşmada son günlerde CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyeli yoksul mültecilere yapılan yardımı durdurma kararı ile gündeme gelen mülteci konusuna ilişkin açıklama yaptı. Kendisine sık sık mültecilerle ilgili düşüncelerinin sorulduğunu belirten İmamoğlu, "Biz Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmesini istiyoruz" dedi.

IRKÇI UYGULAMAYA DESTEK VERDİ
Suriyeli mültecilerin toplu bir nüfus değiştirme girişimi olarak getirilmiş olabilecini iddia eden İmamoğlu, mülteci konusunu pek çok açıdan ele alırken büyük tepki çeken CHP'li Tanju Özcan'ın ırkçı uygulamasına dair açıklama yapmadı. Seçimden önce hümanist söylemleri ön plana çıkaran İmamoğlu, Özcan'a tepki vermesi beklenirken adeta ırkçı uygulamaya destek verdi.

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