Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, aday gösterildiği CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip, mazbatasını alarak, göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan 'Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatını verdi.

İlk resmi yazısını Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gönderen Başkan Özcan, talimatında şunları kaydetti:

'Ülkemizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay'ı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Sosyal Uyum Yardımı' adı altında yardım yapılmaktadır.

Bu nedenle, ilimizde yaşamakta olan herhangi bir yabancı uyruklu kişiye Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden ayni ve nakdi yapılmaması hususunda, gereğini rica ederim.'

'KATLANILMAZ BOYUTA GELDİ'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmamasına ilişkin verdiği talimatla ilgili açıklama yaptı.

Göçmen statüsündeki yabancı uyruklulara yardım yapılmaması talimatı verdiğini belirten Başkan Özcan, "Bunu ilk aday olduğum günden itibaren söyledim, daha önce TBMM'de de söylemiştim. Sayın Cumhurbaşkanı 2 hafta önce açıkladı.

Suriyeliler için harcadığımız para 37 milyar doları geçti. Sadece 1,7 milyar avro Avrupa Birliği'nden geldi, başka da bir para gelmedi. Yani 200 milyar TL'nin üzerinde paramız, misafir geldiğini söyleyen Suriyelilere gitti.

Detaylı araştırdım. Suriyeliler hem Sosyal Yardımlaşma'dan yardım alıyorlar hem Sosyal Hizmetler'den hem Kızılay'dan hem de belediyelerden alıyorlar. O yüzden ben seçmene şunu söyledim. 'Bu artık dayanılmaz bir boyuta geldi. 7 yıldır bakıyoruz.

Çocuklarımızın iaşesini veriyoruz. Ben diğer yardım kurumlarına karışamam böyle bir yetkim yok; ama Bolu Belediyesi bütçesinden bir tek Suriyeliye tek kuruş yardım yapmayacağım'. Bunun gereği olarak da bu yazıyı yazdım. Bu çağrı daha önce ülke genelinde yankı bulmuştu. Ülkemizde herkes artık bu durumdan rahatsız. Katlanılmaz bir boyuta geldi" diye konuştu.

'BU MİSAFİRLİK UZADI'

Seçim sürecinde, Suriyelilere ve göçmen statüsündekilere iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğini vadettiğini de hatırlatan Başkan Özcan, "İki şey söylemiştim. 'Belediye bütçesinden hiçbir Suriyeliye yardım yapmayacağım' demiştim. 'Suriyelilere, göçmen statüsündeki yabancı uyruklu kişilere Bolu Belediyesi'nden iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğim' demiştim.

Yani 'Ben reddedeceğim. Gitsin alabiliyorsa mahkeme kararıyla alsın' dedim; çünkü Bolu'ya ve Türkiye'ye yerleşsinler istemiyorum. Yazık değil mi? Benim esnafım iş yeri açmak için 10 yere kayıt yaptıracak, her yere para ödeyecek, Vergi Dairesi üzerine binecek, Esnaf Odaları üzerine binecek, belediyeler üzerine binecek; bunlara hesap soran dahi olmayacak. Her yerde söylüyorum. Bu misafirlik fazla uzadı" dedi.

KUR'AN'A EL BASARAK GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Bolu'da Belediye Başkanlığına seçilen Tanju Özcan, devir teslim töreninde Kur'an-ı Kerim'i öpüp görevine başlamıştı.