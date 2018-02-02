Acil servise kedi sokan Hürriyet muhabiri

Hürriyet muhabirlerinin yeni taktiği, hastanelerdeki son durum üzerine normal bir haberyapmak yerine, acil servislere sokak kedilerini kendi yönlendirmeleriyle sokarak, ardından "Aa kedinin burada ne işi var" haberi üretmek.
Acil servise kedi sokan Hürriyet muhabiri01 Şubat 2018, Perşembe
- Seren Serengil cezaevine gönderildi
- Kilis ve Hatay'a roket atıldı
- "PYD/PKK Afrin'de camileri basıp Kur'an-ı Kerim yırttı"
- İsrailli yazar Miko Peled A Haber'e konuştu: "İsrail terör devletidir" dedi
- PKK/PYD kadın ve kız çocuklarını silahlandırıyor
- İşte Sen Anlat Karadeniz'in kamera arkası görüntüleri
- Sen Anlat Karadeniz'in kamera arkası
- Feci otobüs kazası kamerada
- Yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti
- Afrin'de Mehmetçik'ten mesaj var
- Özel hastanede fahiş fatura oyunu!
- Hürriyet muhabirinin ipliği pazara çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.