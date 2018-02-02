Acil servise kedi sokan Hürriyet muhabiri 01 Şubat 2018, Perşembe

Hürriyet muhabirlerinin yeni taktiği, hastanelerdeki son durum üzerine normal bir haberyapmak yerine, acil servislere sokak kedilerini kendi yönlendirmeleriyle sokarak, ardından "Aa kedinin burada ne işi var" haberi üretmek.