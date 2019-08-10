Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı 10.08.2019 15:55

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao transferini tamamlamak için Fransa'ya gitmişti. Sarı-kırmızılılara müjdeli haber bir fotoğrafla geldi. İşte o görüntü...