Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao transferini tamamlamak için Fransa'ya gitmişti. Sarı-kırmızılılara müjdeli haber bir fotoğrafla geldi. İşte o görüntü...
Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı10.08.2019 15:55
- Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı
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