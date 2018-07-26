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ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama

26 Temmuz 2018, Perşembe

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldi.

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