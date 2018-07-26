ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldi.
ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama26 Temmuz 2018, Perşembe
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