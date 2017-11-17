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ABD'de Rıza Sarraf bilmecesi

16 Kasım 2017, Perşembe
Prof. Dr. Tayyar Arı ABD'nin kişisel meseleler üzerinden giderek doğrudan hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratmaya çalıştığını söyledi. Arı, "Sarraf meselesi ve yargı sürecinin içinin boş olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradan bir şey çıkmaz" dedi.
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