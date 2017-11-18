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ABD dizisinde Türkiye hedef alındı

17 Kasım 2017, Cuma
ABD’de yayın yapan ABC televizyonunda iki sezondur devam eden “Designated Survivor” adlı diziyle Türkiye aleyhinde çirkin bir algı operasyonu yapıldı.
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