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ABD dizisinde skandal Türkiye sahneleri

24 Mart 2018, Cumartesi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye verdiği destek ve FETÖ elebaşı Gülen'i iade etmemesi gibi konularla başlayan ABD-Türkiye gerginliği ekranlara da sıçradı. ABD'de yayınlanan  ‘Madam Secretary’ adlı dizide Türkiye'ye karşı kara propagandaya girişildi, skandal sahnelerle Türkiye karalanmaya çalışıldı.

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