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31 Mart Yerel Seçimleri'nde 82 PKK'lı Saadet Partisi'nin listesinde! İşte Saadet'in listesindeki PKK'lılar...

25.03.2019 11:58

Yerel seçim sürecinde hiçbir parti ile ittifak kurmadığını iddia eden Saadet Partisi'nin meclis üyesi adayları listesinde 82 PKK'lı isim tespit edildi. Bu teröristlerin hangi pazarlıklar karşılığında Saadet'in listesinde seçimlere girdiği merak konusu olurken, kamuoyu ve Saadet Partililer Temel Karamollaoğlu'ndan konuyla ilgili bir açıklama beklemeye başladı.


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