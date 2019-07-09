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15 Temmuz'u unutmayacağız! Unutturmayacağız

09.07.2019 19:49

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Türk milletinin demokrasiye sıkı sıkıya sahip çıktığını anlatan klip büyük beğeni topladı. A Haber tarafından hazırlanan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili görsellerinin yer aldığı klip izlenme rekorları kırdı.


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