15 Temmuz'u unutmayacağız! Unutturmayacağız 09.07.2019 19:49

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Türk milletinin demokrasiye sıkı sıkıya sahip çıktığını anlatan klip büyük beğeni topladı. A Haber tarafından hazırlanan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili görsellerinin yer aldığı klip izlenme rekorları kırdı.