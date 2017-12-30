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15 Temmuz gecesi yaşananlar

29 Aralık 2017, Cuma
15 Temmuz gecesi Türkiye tarihinin en büyük ihanetine uğradı. Asker üniforması giymiş FETÖ'nün katilleri kendi halkına silah sıktı. Milletin iradesini gasp etmeye çalıştı. İşte o geceden yansıyan bir görüntü...
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