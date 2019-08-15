15 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Dolar/TL son durum nedir? 15.08.2019 15:17

Kurban Bayramı sona erdi ve piyasalar açıldı. Bayram sonrası dolar, euro ve sterlin fiyatları oldukça merak ediliyor. 15 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Bankacılar bugün iç piyasada işsizlik ve bütçe gerçekleşmeleri başta olmak üzere iç veri gündeminin dış piyasalarda ise Arjantin ve ABD’de resesyon endişeleriyle tetiklenen küresel risk iştahının seyrini takip edecekler. Dolar/TL saat 09.24 itibarıyla güne 5.5575/ 5.5610 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Peki dolar ne olacak? 15 Ağustos Dolar/TL Dolar Euro Sterlin ne kadar? Dolar son dakika güncel döviz kurları bu sayfamızda. ABD'den iyi gelen veriler ve Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulanabileceğine dair açıklamasına karşın risk iştahında bozulma gözlenmiyor.

15 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Türkiye piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu dönemde küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşanması dört ayın en düşük seviyesindeki dolar/TL'ye de yükseliş olarak yansıdı. Türkiye piyasalarının açık ve hacimli olduğu son işlem günü olan 9 Ağustos'u 4 ayın en düşük seviyelerinde 5.50'nin altında tamamlayan dolar/TL illikit işlemlerde 5.6360'a kadar yükseldi. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı %2'yi aştıktan sonra kayıpların bir kısmı telafi edildi. Küresel hisse senedi piyasaları ABD tahvil getiri eğrisinin tersine dönmesinin dünyada resesyon endişelerini kuvvetlendirmesiyle darmadağın olurken, petrol fiyatlarındaki satış baskısı arttı.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisinin dün gün içinde 2 yıllık tahvil getirisinin altına düşmesi hisse senedi piyasalarında karışıklığa yol açtı. ABD'nin 2 yıllık ve 10 yıllık hazine tahvil getirileri 2007 yılından bu yana ilk defa tersine dönerken bu, yaklaşan bir resesyon işareti olarak görülüyor. Arjantin'de muhalif aday Alberto Fernandez'in Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ön seçimlerini büyük bir çoğunlukla kazanmasının ardından Fernandez hükümetinin müdahaleci ekonomi politikalarına dönebileceği endişeleriyle peso dolar karşısında 65 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü. Peso/dolar bugün 60.2380 seviyesinde bulunuyor ancak CDS fiyatlamaları temerrüt ihtimalinin ciddi ölçüde arttığına işaret ediyor.

TL'Yİ CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEDİ

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Küresel piyasalarda yaşanan endişe son dönemde getiri ile öne çıkan TL'yi de ciddi şekilde etkiledi. Nitelikli bir gösterge olan CDS fiyatlamalarına baktığımızda geçen yıl Ağustosta 550'yi aşan ve bu ay başında 350 puana kadar gerileyen 5 yıl vadeli CDS'in 400 puanın üzerine çıktığını görüyoruz. Burada iki neden ön plana çıkıyor" dedi ve ekledi:

"Arjantin piyasalarında yaşanan gerilim onların CDS'lerini 2000 puanın da üzerine çıkardı. Arjantin'in dış borçlarını ödeyemeyeceği bir süreç artık fiyatlarda. Bu etkinin gelişmekte olan ülkeler geneline yayılım ihtimali TL'yi baskılayan bir sebep. İkinci sebep ise ABD tahvillerindeki seyir. Geçmişte benzer fiyatlamalar olduğu döneme baktığımızda piyasanın ABD'nin 20 ay içinde bir resesyon yaşayacağını fiyatladığını söyleyebiliriz."

Bu satış baskısının dolar/TL'ye 5.45'li seviyelerden 5.63'e kadar yükseliş olarak yansısa da kayıpların bir kısmı geri alınmış durumda. Bankacı "TL'ye yansımaya baktığımızda %2 civarı bir kayıp ve bunun da tamamının kalıcı olmadığını görüyoruz. Bunun anlamı konjonktür hava TL'den yana pozitif demek. ABD ile ilişkiler jeopolitik gelişmeler de önemli olacak" dedi.

Analistler TL'de yüksek getiri, küresel merkez bankaların genişlemeci politikaları, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalmasının yanı sıra yerli yatırımcının döviz talebinin sakinleşmesi ve TL'de açığa satışın maliyetinin yüksek olmasının kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellemesinin de TL'ye olumlu yansıdığını belirtiyor.

ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge konusu da piyasalarda takip edilirken TSK'ın dünkü açıklamasına göre bölgede insansız hava araçları görev almaya başladı.

TL, RESMİ TATİL ÖNCESİ POZİTİF AYRIŞIYORDU

ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faizin etkisiyle TL bu çeyrekte en iyi performansı gösteren EM para birimi olurken, tahvil piyasasına girişlerin de devam etmesiyle faizlerde de düşüş de gözlenmişti.

Bu sayede TL bu çeyrekte gelişmekte olan ülke para birimlerinin arasında en güçlü para birimi olurken, tahvil getirileri bu yılın başındaki en kötü seviyelerden en iyilerin arasına yükseldi.

Tahvil piyasasında ise getirilerde düşüş eğilimi devam ediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi 9 Ağustos Cuma ünü %14.98 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise aynı gün spot kapanışta %15.22 seviyesindeydi.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR?

ABD'den iyi gelen veriler ve Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulanabileceğine dair açıklamasına karşın risk iştahında bozulma gözlenmiyor. Halihazırda Fed başta olmak üzere diğer majör merkez bankalarından piyasa dostu adımların devam edebileceği beklentileri piyasaları desteklemeye devam ettiği söylenebilir. Bu kapsamda, Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde ise baskının sınırlı kaldığını izliyoruz. TL'de ise sakin görüntü devam ediyor. 25 Temmuz'daki PPK toplantısında daha güçlü faiz indirimlerinin gerçekleşebileceğine yönelik beklentiler artarken, S-400 konu başlıklı haber akışı yakından izlenmeye devam edildiği ortamda ülke risk primimizdeki kısmi iyileşme devam ediyor.

5 yıllık CDS 390'ın altına kadar geriledi.Bu gelişmeler kapsamında, kurda mevcut fiyatlamalar bugün de devam edebilecekken, 5,6850 – 5,7350 bant hareketi izlenebilir. Söz konusu bandın dışında, aşağıda 5,65, yukarıda ise 5,76 seviyeleri izlenebilir. Veri tarafında, bugün TSİ 12'de Euro Bölgesi'nde haziran ayı TÜFE verileri, TSİ 15.30'da ise ABD'de haziran ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri izlenecek.