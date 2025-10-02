PODCAST CANLI YAYIN
Aşk ve Gözyaşı dizisi 3.⁠ ⁠bölüm 2. fragmanı izle!

Aşk ve Gözyaşı dizisi 3.⁠ ⁠bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. “Başına ne gelirse gelsin, hep yanında olduğunu bilmek… Aşk bu."

Selim, Meyra'nın hastalığından dolayı büyük bir tedirginlik yaşamaktadır ve onu yalnız bırakmak istememektedir. Meyra'ya olan duygularının bittiğini düşünmüş olsa da hastalık haberi ile gün yüzüne çıkan bazı duygulardan dolayı ona olan aşkını yeniden hissetmeye başlamıştır ve evlilik yıldönümünde özel bir program yapmaya karar verir. Ne var ki; Ercan, Meyra ve Selim'in ilişkisinin toparlanmış olmasına dayanamadığı için bu planı bozarak Meyra'yı manipüle eder. Yeliz ise Dilşah'ın geçmişini araştırıp onun karanlık yüzünü keşfetmeye çok kararlıdır. Tuttuğu dedektif aracılığı ile Dilşah'ın geçmişi hakkında çok önemli bilgiler elde eder. Bu bilgileri babası Çetin'e söylemeye kararlıdır. Selim'in ailesi ise Selim'in Meyra'ya boşanmak istediğini söylediğini düşünerek yeni bir hamle yapmaya karar verir. Eda ve oğuz İstanbul'a Meyra'nın yanına giderler. Tek amaçları Meyra'ya Selim'den boşanmamasını söylemektir. Oysaki Meyra'nın boşanma konusunda hiçbir bilgisi yoktur.

Sivas'ta köyde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü 2 yaralı
Antalya Serik’te feci kaza: Motosiklet kamyonun altında kaldı! 1 ölü
YENİ GÖRÜNTÜ: Güllü'nün naaşı başında yürek burkan görüntü! Sinir krizi geçirdi!
Peygamberlere küfreden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı!
